Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi

, 3 febbraio. Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Boss in incognito 2026, il fortunato show condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo di quattro puntate in prima serata. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme dove vedere in tv e streaming Boss in incognito 2026 questa sera. In tv. Appuntamento in prima serata e in prima visione su Rai 2 questa sera, martedì 3 febbraio 2026, con la conduzione di Elettra Lamborghini, alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

Argomenti discussi: Boss in Incognito con Elettra Lamborghini, l'azienda nella puntata di martedì 27 gennaio; Stasera in tv (27 gennaio), Elettra Lamborghini si dà ai fritti (un business ricchissimo): chi è il Boss in incognito; La puntata finale di Boss in incognito; Boss in incognito - S2025/26 - Puntata del 03/02/2026 - in diretta su Rai 2 03/02/2026 alle 21:20.

Silvia Cecchini di Tartufi Jimmy è l’ultimo ‘Boss in Incognito’ del 2026Silvia Cecchini di Tartufi Jimmy è la protagonista dell'ultima puntata di Boss in Incognito 11, su Rai 2 martedì 3 febbraio 2026 ... davidemaggio.it

Paola De Vecchis di Frittoking è il terzo ‘Boss in Incognito’ del 2026Paola De Vecchis di Frittoking è la protagonista della settima puntata di Boss in Incognito 11, su Rai 2 martedì 27 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

