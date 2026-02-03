Bonelli a muso duro | Nel ’73 Ignazio La Russa guidava un corteo in cui morì un agente non dateci lezioni – Video

Angelo Bonelli si difende duramente dopo le polemiche. Il portavoce dei Verdi ha ricordato che nel 1973 Ignazio La Russa guidava un corteo dove morì un agente, e ha avvertito: “Non dateci lezioni”. La sua partecipazione alla manifestazione di sabato scorso in solidarietà con il centro sociale Askatasuna ha acceso un’altra polemica, e ora Bonelli si trova sotto i riflettori.

Si è trovato sul banco degli imputati, Angelo Bonelli portavoce dei Verdi nell’Alleanza verdi e sinistra, il partito che ha visto diversi esponenti partecipare alla manifestazione di sabato scorso in solidarietà con il centro sociale torinese Askatasuna, sgomberato a dicembre. Ma, nel corso delle repliche all’ informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla Camera dei deputati, non si è tirato indietro accusando invece il titolare del Viminale di voler alzare la tensione: «Si è assunto la resposabilità di parlare da esponente politico, alzando il livello della tensione. Non puo utilizzare le divise per alzare il livello dello scontro, noi quei teppisti criminali li condanniamo perché sono nostri nemici.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Ignazio La Russa

Al Grande Fratello 2025 si riaccendono le tensioni tra Benedetta, Valentina e Domenico, al centro di un intricato triangolo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ignazio La Russa

Bonelli a muso duro: «Nel ’73 Ignazio La Russa guidava un corteo in cui morì un agente, non dateci lezioni» – VideoSi è trovato sul banco degli imputati, Angelo Bonelli portavoce dei Verdi nell’Alleanza verdi e sinistra, il partito che ha visto diversi esponenti partecipare alla manifestazione di sabato scorso in ... msn.com

Oggi andiamo in visita al parco di Villa Bonelli per gustarci due pezzi stratosferici. Stiamo parlando di opere di Paolo Gojo e Alessandra Carloni. Buona visione. #fotografiaerrante #streetartrome #graffitiart #streetartroma #muralesart #wanderingphotography # - facebook.com facebook