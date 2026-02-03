Bologna-Milan senza Saelemaekers e Pulisic | ecco quando potrebbero rientrare

Questa sera alle 20:45 Bologna e Milan si affrontano allo stadio Dall'Ara senza Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. I due giocatori non sono in campo per problemi fisici e ancora non c’è una data precisa per il loro rientro. Il tecnico Massimiliano Allegri deve trovare soluzioni alternative per la partita, che si preannuncia difficile senza due pedine importanti.

Il Milan, infatti, si presenterà in Emilia, al cospetto dei rossoblu di Vincenzo Italiano che, l'anno passato, l'hanno battuto in finale di Coppa Italia, privo di Alexis Saelemaekers (riacutizzarsi di un problema all'adduttore) e di Christian Pulisic (borsite all'ileopsoas). Due forfait pesanti per i rossoneri. Ma quanto dovranno fermarsi il centrocampista belga e l'attaccante statunitense?

