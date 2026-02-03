Bologna-Milan martedì 03 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni convocati quote pronostici

Questa sera il Bologna riceve il Milan allo stadio Dall’Ara, nel match che chiude la 23esima giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo alle 20:45, con i convocati già annunciati e le quote che favoriscono i rossoneri. I tifosi sono già in fermento, pronti a vedere una partita che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Il confronto del Dall’Ara tra Bologna e Milan va in scena martedì sera e pone fine alla 23esima giornata di Serie A. Partiamo dai padroni di casa del Bologna che non possono più commettere altri passi falsi se non vogliono perdere definitivamente il treno delle prime. Al momento i felsinei sono infatti scesi al nono posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Argomenti discussi: Perché Bologna-Milan si gioca di martedì: in campo il 3 febbraio, la motivazione della scelta; Serie A, perché Bologna-Milan si giocherà di martedì? La spiegazione; Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Bologna-Milan: probabili formazioni e statistiche.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 3 febbraio 2026: ultimo treno per il Milan di AllegriI rossoneri in campo oggi, martedì 3 febbraio 2026, a Bologna per non fare scappare l'Inter, già lontana 8 punti. Ma i rossoblù hanno l'obbligo di vincere. libero.it

Perché Bologna-Milan si gioca stranamente di martedì senza che ci fossero obblighi di calendarioL'ultimo turno di campionato è durato cinque giorni e si concluderà con la partita tra Bologna e Milan, eccezionalmente programmata di martedì per esigenze ... fanpage.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Bologna- #Milan x.com

MP PROBABILE – Verso Bologna-Milan: coppia d’attacco sperimentale. Chance per Athekame a destra - facebook.com facebook