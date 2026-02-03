Stasera il Bologna si gioca l’ultima chance di risalire in classifica contro il Milan. I rossoblù arrivano con pochi punti nelle ultime partite e sanno che perdere significherebbe praticamente chiudere i sogni di Europa. La squadra di Motta cerca una vittoria fondamentale al Dall’Ara per tenere aperti i giochi, anche se le possibilità di agganciare le concorrenti sono poche. Il Milan, invece, arriva deciso a consolidare la sua posizione in zona Champions. La partita si può seguire in tv, ma l’attenzione resta tutta sulla sfida tra due squadre che

Bologna, 3 febbraio 2026 – A voler essere dichiaratamente ottimisti, e chiudendo gli occhi per qualche secondo sui soli 6 punti raccolti dai rossoblù nelle ultime 10 gare di campionato, stanotte al Dall’Ara per il Bologna passa l’ultimo treno per l’Europa: o almeno l’Europa che arriverebbe dal piazzamento in campionato, dove il Como è in fuga ma Atalanta e Lazio ancora no. Il problema è che il vero treno oggi sembra essere il Milan di Allegri, la vice capolista della serie A che nell’inedita appendice del martedì cercherà di accorciare le distanze dall’ Inter, forte di una continuità di rendimento che negli ultimi cinque mesi si può ben definire mostruosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna Milan, l’ultimo treno. Italiano cerca la svolta: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna si prepara ad affrontare l'attesissima sfida contro Inter, un match che promette emozioni e colpi di scena.

