Bologna-Milan formazioni ufficiali | Allegri in emergenza Attacco inedito Leao …

Questa sera alle 20:45 si gioca Bologna-Milan allo stadio Dall'Ara. Allegri deve fare a meno di alcuni titolari e schiera un attacco inedito, con Leao in campo. Vincenzo Italiano invece conferma le sue scelte, ma la sfida si presenta aperta e incerta.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri! BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitík, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. A disposizione: Franceschelli, Pessina, João Mário, Casale, Helland, Lykogiannis, Moro, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez, Odgaard. Allenatore: Italiano. MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

