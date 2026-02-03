Questa sera al Dall’Ara si gioca Bologna-Milan, un match decisivo per entrambe le squadre in classifica. Allegri cambia modulo e punta a trovare la strada giusta per avvicinarsi alle zone alte. I punti in palio sono pesanti, perché possono fare la differenza nella corsa verso l’Europa e la vetta. La partita si presenta aperta e combattuta, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto.

Il posticipo del martedì mette subito sul tavolo un crocevia pesante di classifica. Al Dall’Ara vanno in scena Bologna-Milan, con punti che valgono doppio tra ambizioni europee e rincorsa alle posizioni di vertice. A pochi minuti dal calcio d’inizio sono arrivate le formazioni ufficiali, con scelte nette da entrambe le panchine. Il Bologna si presenta con l’assetto consueto e senza sorprese sostanziali: fiducia al 4-2-3-1, equilibrio in mediana e tridente offensivo a supporto di Castro. Dall’altra parte, il Milan cambia pelle: Allegri opta per la difesa a tre e un centrocampo folto, puntando su fisicità e gestione del ritmo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Bologna-Milan, formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo

Approfondimenti su Bologna Milan

Questa sera alle 20:45 si gioca Bologna-Milan allo stadio Dall'Ara.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Minuti finali di Milan-Napoli: la REAZIONE di ALLEGRI

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Serie A, le probabili formazioni del posticipo tra Bologna e Milan; Bologna-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Formazioni ufficiali Maccabi Tel Aviv-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Peretz, Heggem, Bernardeschi, Orsolini e Castro; Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Bologna – Milan: ecco le formazioni ufficialiBologna - Milan formazioni ufficiali: ecco le scelte di Italiano e Allegri per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it

Bologna-Milan: le formazioni ufficialiMilan (3-5-2) - Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. La gara tra Bologna e Milan è valida per la ventitreesima giornata del ... fantacalcio.it

Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Nkunku e Loftus-Cheek in attacco. Le scelte di Italiano e Allegri x.com

Ex Milan, Deulofeu ricorda il suo gol eroico in casa del Bologna: «Non ho parole per descriverlo» - facebook.com facebook