Bologna-Milan 0-3 | regalo assurdo di Miranda Rabiot non sbaglia

Il Milan strappa una vittoria facile a Bologna, vincendo 3-0. La partita si è decisa nel primo tempo, con i rossoneri che sono andati in vantaggio due volte. Nella ripresa, Rabiot ha segnato il gol che ha chiuso i giochi. Per i padroni di casa, il gol di Miranda è stato un regalo incredibile, un errore che ha favorito gli avversari. La squadra di Pioli ha controllato il risultato senza troppi problemi, portando a casa tre punti importanti.

Il Milan sta giocando una partita molto importante: in campo i rossoneri contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gara importante per tenere la corsa dell'Inter e per mantenere il distacco con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. Dopo il primo tempo terminato sul 2-0 (Loftus-Cheek e Nkunku), la ripresa parte ancora nel segno dei rossoneri. 48' terzo gol del Milan: regalo assoluto del Bologna. Miranda sbaglia una rimessa laterale servendo Rabiot che davanti a Ravaglia non sbaglia con un tiro secco e imparabile. 3-0 per il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bologna-Milan 0-3: regalo assurdo di Miranda. Rabiot non sbaglia Approfondimenti su Bologna Milan Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Milan 0-3, tris di Rabiot Nella partita di oggi, il Milan ha dominato il Bologna con un punteggio di 3-0. Da Miranda a Castro: ecco i giovani del Bologna pronti per il decollo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bologna Milan Argomenti discussi: Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Bologna-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Perché Bologna-Milan si gioca stranamente di martedì senza che ci fossero obblighi di calendario; Pronostico Bologna-Milan quote analisi 23ª giornata Serie A. Bologna-Milan 0-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di RabiotLa diretta live di Bologna-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Bologna-Milan (0-3): il Diavolo ha cominciato a giocare con sufficienza, Allegri insoddisfatto62' | Tentativo dalla lunga distanza di Odgaard, che in due tempi fa sua la sfera senza troppi problemi. 58' | Ammonito Freuler per un fallo tattico all'altezza del centrocampo ... milannews.it Le parole di Igli Tare su Mateta nell’intervista pre Bologna-Milan - facebook.com facebook MP LIVE – Serie A, Bologna-Milan: segui con noi il match in diretta! x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.