Bologna-Milan 0-3 dominio rossonero al Dall’Ara

Il Bologna perde ancora in casa, questa volta 0-3 contro il Milan. I rossoneri dominano fin dall’inizio e trovano il vantaggio con Loftus-Cheek, poi raddoppiano con Nkunku su rigore. Nel secondo tempo, Rabiot chiude i conti con un gol che mette in ghiaccio la partita. I padroni di casa non riescono a reagire e continuano a attraversare un momento difficile in campionato.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Il momento da incubo del Bologna in campionato continua. Dominio del Milan al Dall’Ara, finisce 0-3: a segno Loftus-Cheek e Nkunku su rigore nel primo tempo, la chiude Rabiot nel secondo. Dominio Milan. Italiano conferma il tridente che ha ben figurato giovedì contro il Maccabi, torna Heggem a comandare la difesa. Allegri deve fare a meno di Saelemaekers e Pulisic e lascia in panchina anche Leao, gioca Loftus-Cheek a supporto di Nkunku. Parte all’attacco il Bologna ma è il Milan ad avere la prima grande chance: lancio in verticale per Loftus-Cheek che scappa a Casale e si ritrova a tu per tu con Ravaglia, bravissimo il portiere rossoblù a non farsi saltare e a chiudere sui piedi dell’inglese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

