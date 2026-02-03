Bologna Milan 0-3 Allegri strapazza Italiano e torna a 5 punti dall’Inter Decidono Loftus-Cheek Nkunku e Rabiot

Il Milan vince 3-0 contro il Bologna e si prende tre punti importanti. La squadra di Allegri torna a cinque punti dall’Inter e mette pressione in classifica. Decisivi Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, che hanno segnato le reti e portato a casa una vittoria convincente. Una buona prova per i rossoneri, che ora guardano avanti con fiducia.

Bologna Milan 0-3, Allegri strapazza Italiano e torna a 5 punti dall’Inter. Decidono i gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. La Juve guarda con estremo interesse all’esito della sfida del Dall’Ara, dove il Milan ha imposto la sua legge con un perentorio 3-0 sul Bologna. La squadra guidata dall’ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha offerto una prestazione cinica e solida, lanciando un segnale inequivocabile alla concorrenza per i vertici della graduatoria. I rossoblù di Vincenzo Italiano hanno provato a opporre resistenza tramite il possesso palla, ma la maggiore qualità tecnica degli ospiti ha fatto la differenza nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Milan di Allegri vince senza troppi problemi contro il Bologna, finendo 3-0.

Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Nkunku (7,5) dà un segnale importante al Diavolo, Rabiot (7,5) è sempre decisivo. Miranda (4) grave erroreIl Milan prosegue la sua rincorsa all'Inter, portandosi nuovamente a -5 dalla vetta. Nel posticipo della 23a giornata, i rossoneri hanno sconfitto 0-3 il Bologna al Dall'Ara. La gara ... ilmessaggero.it

Bologna-Milan (0-3), le pagelle: Allegri vince senza Leao e Pulisic. Ora l'Inter torna a -5. Passo in avanti verso la Champions LeagueIl Milan di Massimiliano Allegri risponde a distanza all'Inter superando con facilità un Bologna in continua crisi. Apre Loftus-Cheek, poi Nkunku su rigore e la squadra di Allegri va ... leggo.it

