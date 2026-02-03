Bologna-Milan 0-2 | Nkunku freddissimo dal discetto Rigore nettissimo

Il Milan ha battuto il Bologna 2-0 nella partita della 23ª giornata di Serie A. Nkunku ha segnato il secondo gol dal rigore, dimostrando freddezza dal dischetto. La squadra rossonera ha controllato il match e si è portata a casa i tre punti, mentre i felsinei hanno faticato a reagire.

Il Milan sta giocando una partita molto importante: in campo i rossoneri contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gara importante per tenere la corsa dell'Inter e per mantenere il distacco con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. Al 20' il gol del vantaggio di Loftus-Cheek. 36' grande azione del Milan: esterno per Loftus-Cheek che si libera. Verticalizzazione per Nkunku che salta Ravaglia che lo stende. Rigore nettissimo. Dal dischetto va il francese che spiazza Ravaglia. E' 2-0 rossonero a Bologna.

