Bologna-Milan 0-2 45? | Nkunku extra lusso Ottimo primo tempo del Diavolo | Serie A News

Il primo tempo tra Bologna e Milan si è chiuso con il vantaggio dei rossoneri per 2-0. Il Milan ha dominato la partita, con Nkunku che ha aperto le marcature in modo spettacolare. I rossoneri sembrano avere già in mano il controllo della sfida, mentre i padroni di casa faticano a trovare spazio e occasioni per reagire. La partita si è svolta senza grandi emozioni fino a ora, ma il secondo tempo promette ancora battaglia.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Inizia il primo tempo tra Bologna e Milan. Primi minuti, i rossoneri cercano il pallone alto verso la testa di Loftus-Cheek. Primo calcio d'angolo per il Bologna, sull'iniziativa di Rowe contro Athekame. Colpo di testa di Heggem proprio su calcio piazzato: la palla va alta, ma difensore rossoblù troppo solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Si è concluso 1-1 il match tra Fiorentina e Milan, valido per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026.

Al termine del primo tempo di Como-Milan, pari 1-1, si evidenziano alcune azioni chiave: Maignan ha effettuato interventi decisivi, Rabiot ha creato occasioni per i suoi, mentre Nkunku ha trovato la rete.

Nkunku lo salta, Ravaglia lo abbatte: calcio di rigore giusto in Bologna-Milan?Le immagini mostrano come, nel tentativo di colpire il pallone, Ravaglia trovi le gambe di Nkunku, che sbatte sul petto del portiere rossoblù, slanciato verso la sfera, e cade. Il check del Var serve ... adnkronos.com

Bologna-Milan, il risultato in diretta LIVEAl Dall'Ara si chiude la 23^ giornata di A. Il Milan passa in vantaggio dopo 20' con Loftus-Cheek su assist di Rabiot, poi Nkunku si procura e trasforma il rigore del 2-0. Diretta sull'app DAZN e su Z ... sport.sky.it

