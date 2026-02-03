Bologna Di Vaio nel pre gara | Speriamo di tornare a fare punti in casa Sul mercato dico questo

Dopo la sconfitta contro il Milan, Di Vaio si presenta in conferenza stampa e parla della squadra. Il dirigente del Bologna spera di vedere presto i punti tornare tra le mura di casa, anche se sa che la strada è lunga. Nel frattempo, commenta anche il mercato, lasciando intuire che la società sta lavorando per rinforzare la rosa. Le parole di Di Vaio rispecchiano la volontà di ripartire e migliorare già dalle prossime partite.

Triestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Lookman si presenta all'Atletico Madrid: «Club incredibile, essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello. Ecco il mio obiettivo» Mercato Inter, da Cancelo a Perisic: il retroscena sui mancati ritorni nonostante il sì! Ecco cos'è successo Milan, Tare nel pre gara: «Mateta? L'operazione riguardava il futuro, non il presente.

Il ds del Bologna, Marco Di Vaio, commenta l’impegno della squadra in vista della sfida contro il Sassuolo, sottolineando l’importanza di giocare con maturità.

Bologna, Di Vaio: Nell’ultimo mese sono mancati i risultati per motivi vari ma la squadra ha dimostrato di essere sempre vivaMarco Di Vaio, DS del Bologna, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan. Le sue parole: Stasera nel riscaldamento abbiamo visto un Bologna veramente carico… Siamo ... milannews.it

Bologna, Di Vaio: Immobile non ha trovato continuità, Joao Mario un'opportunitàMarco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Milan: Siamo ancora a metà campionato,. tuttomercatoweb.com

Marco Di Vaio si racconta a DAZN tra ricordi, vittorie e futuro del Bologna - facebook.com facebook

Zirkzee Bologna La trattativa più complicata Guarda #LegendsRoad con Di Vaio su #DAZN x.com