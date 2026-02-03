Bologna così un negoziante commerciava orologi preziosi senza autorizzazione | attività chiusa

A Bologna i carabinieri hanno chiuso un negozio di orologi di lusso. Il titolare, un cittadino iraniano, vendeva orologi preziosi senza autorizzazione. È stato denunciato per commercio abusivo e falsificazione. La polizia ha scoperto che l’uomo metteva in vendita prodotti falsi e senza le licenze necessarie. La merce sequestrata e l’attività, aperta senza permessi, sono state subito chiuse.

È stata disposta la cessazione immediata di una attività di commercio di preziosi a Bologna, dopo che un controllo amministrativo ha portato alla luce gravi irregolarità. Il titolare, un cittadino iraniano, è stato denunciato per commercio abusivo di oggetti preziosi e falso in atto pubblico, mentre 27 orologi sono stati sequestrati. Controllo congiunto tra Polizia e Guardia di Finanza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo amministrativo effettuato a fine dicembre 2025 da personale del Commissariato Due Torri San Francesco e dal Nucleo Operativo Metropolitano Bologna della Guardia di Finanza.

