Bodycam per gli agenti federali a Minneapolis | la risposta di Trump alle proteste

La città americana vive giorni di forte agitazione. Gli agenti federali sono stati dotati di bodycam, una mossa che ha scatenato subito reazioni da parte di Donald Trump, che ha risposto duramente alle proteste in corso. La situazione resta tesa e ancora tutto da vedere come evolverà.

Negli ultimi giorni Minneapolis si attesta sempre più come l’epicentro delle tensioni sociali e politiche negli Stati Uniti. La morte di Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso da agenti federali durante un’operazione, ha scatenato manifestazioni di massa, veglie e proteste quotidiane nelle strade e nei parchi della città; molti manifestanti si radunano ormai abitualmente con candele e cartelli per esprimere rabbia e richiesta di giustizia dopo il secondo caso di uso letale di forza da parte di agenti federali in poche settimane. Le proteste — già in corso da settimane dopo un’altra sparatoria mortale in cui un agente dell’Ice aveva ucciso Renée Good il 7 gennaio — hanno attirato ormai l’attenzione internazionale oltre che domestica, con migliaia di persone che chiedono la fine delle operazioni aggressive dell’Immigration and Customs Enforcement. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A Minneapolis si sono susseguite proteste e tensioni dopo l’uccisione di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni, avvenuta ieri ad opera di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Recenti eventi a Minneapolis hanno suscitato forti reazioni: un uomo ucciso da agenti federali ha generato proteste, mentre l'ICE ha deportato una bambina di due anni.

