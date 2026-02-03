Bocciato il controllo di vicinato È polemica in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Greve in Chianti si è diviso sul controllo di vicinato. Durante la seduta, alcuni consiglieri hanno criticato duramente il progetto, parlando di inefficacia e di rischi per la privacy. La maggioranza ha tentato di difendere l’iniziativa, ma il dibattito si è acceso e ha alimentato la polemica tra le diverse fazioni. La questione resta aperta, e il futuro del controllo di vicinato nel Comune è ancora tutto da decidere.

È scontro in consiglio comunale a Greve in Chianti sul controllo di vicinato. Nel Comune chiantigiano la sicurezza diventa terreno di duro confronto politico. I due consiglieri, Roberto Abate e Vito Andrea Cucito (in foto), del gruppo di opposizione Per il Cambiamento attaccano sindaco, giunta e maggioranza per aver respinto la mozione che chiedeva l'attivazione del controllo di vicinato, protocollo che, ricordano, era stato firmato dallo stesso primo cittadino Paolo Sottani nel 2018 insieme alla Prefettura. Secondo Abate e Cuscito, si tratterebbe di "uno strumento semplice e immediatamente operativo", basato su referenti volontari di zona, gruppi di comunicazione tra cittadini, collegamento diretto con le forze dell'ordine e cartelli dissuasivi sul territorio.

