Blade cosa raccontava davvero il film Marvel originale? Ecco la trama

Il film Blade, uno dei capitoli meno fortunati del Marvel Cinematic Universe, torna a far discutere. Mahershala Ali interpreta il ruolo principale e molti si chiedono cosa si nascondesse davvero dietro la trama originale. La storia, che si intreccia tra vampiri e cacciatori, aveva un ritmo diverso rispetto a quello che molti ricorderanno. Ora, alcuni dettagli emergono e cambiano la percezione del film, portando a riflettere su cosa avrebbe potuto essere e cosa, invece, è stato.

Scopriamo la storia originale legata ad uno dei lungometraggi più sfortunati del MCU, con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali. Nel 2019, Kevin Feige sul palco del San Diego Comic-Con ha introdotto Mahershala Ali annunciando ai fan che i Marvel Studios avrebbero lavorato ad un reboot di Blade, con protagonista proprio l'attore due volte premio Oscar per Moonlight e Green Book. La data, inizialmente fissata al 3 novembre 2023 è slittata al 6 settembre 2024, per poi spostarsi ulteriormente al 14 febbraio 2025 e al 7 novembre scorso. Risultato? Il film è stato presto rimosso da tutto il calendario dei Marvel Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blade, cosa raccontava davvero il film Marvel originale? Ecco la trama Approfondimenti su Blade MahershalaAli Blade: I Marvel Studios avrebbero cancellato il film con Mahershala Ali. Il reboot di Blade con Mahershala Ali, annunciato dai Marvel Studios, è diventato uno dei progetti più complessi della fase attuale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. What Happens When Apache Fights WWII | Full Story Ultime notizie su Blade MahershalaAli Blade, cosa raccontava davvero il film Marvel originale? Ecco la tramaScopriamo la storia originale legata ad uno dei lungometraggi più sfortunati del MCU, con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali. movieplayer.it Il 27 gennaio del 1997 la Metal Blade Records pubblica il quarto album dei Broken Hope dal titolo "Loathing". Ultimo album uscito per l'etichetta californiana, per molti rappresenta l'apice compositivo (e commerciale) della band dell'Illinois. Voi cosa ne pensat - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.