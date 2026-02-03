Dopo aver annunciato il suo nuovo album in italiano, Birthh si prepara a lanciare “Senza fiato”. Il disco, il quarto in carriera, uscirà venerdì 24 aprile per Carosello Records. La cantautrice ha scelto di cantare in italiano, un passo importante che segna una svolta nel suo percorso musicale.

Birthh annuncia l’uscita del suo primo atteso album in italiano, dal titolo Senza fiato. La cantautrice e produttrice Birthh annuncia l’uscita del suo primo atteso album in italiano, quarto in carriera, in uscita venerdì 24 aprile per Carosello Records e dal titolo Senza fiato. L’album è il racconto di una vita divisa tra l’Italia e New York, la ricerca di una nuova identità in un mondo dominato da conflitti e tensioni. Tra la melodia del cantautorato italiano, l’ alternative-pop e le influenze urban internazionali che sono specchio dell’inarrestabile fermento di Brooklyn, il disco è co-prodotto interamente dall’artista assieme a Chef P (già produttore per Marracash, Gue, Fabri Fibra, Salmo). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Birthh annuncia il primo album in italiano Senza fiato

Approfondimenti su Birthh Italia

Birthh, giovane cantautrice toscana, presenta il suo nuovo singolo,

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mercoledi 11 febbraio un nuovo appuntamento con la grande musica di #capitaljam : sul palco della @fabbricadelvapore di Milano ALEX BRITTI, BIRTHH E FRANCO126 @alex_britti @woabirthh @franchino126 @lucadegennaro #radiocapitalitaly #concert - facebook.com facebook