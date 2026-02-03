Biodigestore di Chianche | nuovo fronte comune per opporsi

I comuni di Altavilla Irpina, Montefusco, Petruro Irpino, Santa Paolina e Tufo si uniscono di nuovo contro il progetto del biodigestore a Chianche. Le amministrazioni locali hanno deciso di rialzare la voce e chiedono di fermare l’installazione, dopo aver già espresso il loro dissenso in passato. La questione torna a far discutere, con i cittadini che aspettano risposte chiare e concrete.

Tempo di lettura: 2 minuti I Comuni di Altavilla Irpina, Montefusco, Petruro Irpino, Santa Paolina e Tufo tornano ad alzare la voce contro il progetto del biodigestore previsto nel territorio di Chianche. Un’iniziativa che viene ritenuta incompatibile con la vocazione ambientale, agricola e paesaggistica dell’area DOCG del Greco di Tufo e della Valle del Sabato. Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 17.00, presso il Municipio di Altavilla Irpina, i sindaci dei cinque Comuni, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dei propri territori, terranno una conferenza stampa dal titolo: “L’iniziativa istituzionale e sociale dei comuni dell’Areale DOCG del ‘Greco di Tufo’ e della Valle del Sabato per impedire la realizzazione del biodigestore previsto a Chianche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ad Altavilla Irpina si tiene una conferenza stampa per fermare la costruzione di un biodigestore a Chianche.

Biodigestore, nasce un nuovo Comitato e interviene l’Osservatorio AmbientaleSi chiamerà Fermiamo il biodigestore il nuovo comitato che sorgerà per opporsi al progetto presentato dalla società Ambyenta Lazio e che ha avuto il via libera dai tribunali amministrativi. I promot ... trcgiornale.it