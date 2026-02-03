La polizia cerca un bambino di 8 anni scomparso insieme ai genitori a Varese. Il piccolo, che ha problemi cardiaci, era sotto un ordine di collocamento in comunità, ma si teme possa aver tentato di scappare. La sua famiglia era già sotto osservazione per presunti maltrattamenti, e ora la preoccupazione cresce con il suo allontanamento improvviso.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Giorni di angoscia a Varese per la scomparsa di un bambino di 8 anni. Insieme a lui sono svaniti nel nulla anche la madre e il padre biologico, ma non per questo la situazione è meno preoccupante: il bimbo aveva parlato di maltrattamenti da parte del padre e per questo la famiglia era già monitorata dai servizi sociali. Inoltre, il piccolo soffre di una patologia cardiaca, una forma di pericardite, e il timore che possa non essere curato come necessita - come pare sia già accaduto in passato - rende il quadro ancor più allarmante.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Varese Bambino

Un bambino di 8 anni è sparito insieme ai genitori, dopo aver raccontato di aver subito violenze in casa.

Un bambino di cinque anni si trova in ospedale dopo essere stato accoltellato da un uomo che aveva precedenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Varese Bambino

Argomenti discussi: Varese, bimbo di 8 anni scomparso insieme ai genitori, l'allarme: Ha bisogno con urgenza di un farmaco salvavita; Bambino scomparso da Varese insieme ai genitori, allarme per il farmaco salvavita: Ne ha bisogno; Bimbo scompare insieme ai genitori: su di lui pende un ordine di collocamento in comunità. Si teme la fuga, il piccolo è cardiopatico; Bambino di 8 anni scompare insieme ai genitori: Ha bisogno di un farmaco salvavita. Le accuse di maltrattamenti e l'ipotesi fuga...

Scomparso bimbo di 8 anni insieme ai genitori, l’allarme dei servizi sociali: Ha bisogno di farmaci salvavitaUn bambino di 8 anni è scomparso da alcuni giorni insieme ai genitori. La vicenda è seguita dal tribunale per i Minorenni di Milano che da diversi mesi monitorava la situazione familiare dopo che il ... fanpage.it

Bimbo scompare insieme ai genitori: su di lui pende un ordine di collocamento in comunità. Si teme la fuga, il piccolo è cardiopaticoL'allarme è scattato quando i genitori non si sono presentati a ritirare le cure salvavita di cui il bimbo ha bisogno. Aveva raccontato di episodi di maltrattamenti dal padre e da mesi era seguito dag ... today.it

«È sparito, gli servono farmaci salvavita», le ricerche sul bimbo scomparso con padre e madre: l'allarme dopo i maltrattamenti x.com

Un bimbo di 8 anni è scomparso insieme ai genitori dopo aver riferito di aver subito violenze in casa Il bimbo si troverebbe in grave pericolo anche sotto il profilo sanitario - facebook.com facebook