Bimbo ferito alla vigilia di Natale 15 giorni di chiusura per locale a Pomigliano

Un bambino di 7 anni e un uomo di 47 sono rimasti feriti da un colpo di arma da fuoco nel cuore di Pomigliano d’Arco, la vigilia di Natale. L’incidente è avvenuto all’interno di un bar in piazza Mercato, dove si trovavano i due. La polizia ha deciso di chiudere il locale per 15 giorni mentre indaga sul fatto. La zona è sotto choc, e i residenti chiedono risposte chiare sulle circostanze di quanto accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Quindici giorni di chiusura per l'attività commerciale di Pomigliano d'Arco (Napoli), dove il 24 dicembre scorso un bambino di 7 anni ed un uomo di 47, furono feriti da un colpo di arma da fuoco esploso all'interno del locale, un bar in piazza Mercato. E' quanto ha disposto il Questore di Napoli in seguito alle indagini svolte dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Acerra, i quali hanno accertato che i due episodi sono riconducibili ad un unico evento verificatosi all'interno del locale e non all'esterno, come invece avevano dichiarato il gestore dell'esercizio commerciale, i genitori del bambino e l'uomo di 47 anni.

