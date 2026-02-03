Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus l’autista incontra i genitori | Ci siamo stretti la mano mi sono tolto un peso

Questa mattina l’autista del bus ha incontrato i genitori di Riccardo, il bambino di 11 anni costretto a scendere dal mezzo perché senza il nuovo biglietto “olimpico”. Alla fine, si sono stretti la mano e l’autista ha detto di essersi sentito sollevato. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla vicenda e sulla difficoltà del ragazzo di tornare a casa a piedi, attraversando la neve, dopo essere stato fatto scendere.

A pochi giorni dal caso di Riccardo, l’ 11enne costretto a scendere dal bus perché senza il nuovo biglietto “olimpico” e rientrato a casa a piedi per diversi chilometri nella neve, c’è stato un momento importante per le parti in causa. La notizia è stata riportata dal giornalista Alessandro Banchero durante la trasmissione del 3 febbraio di Uno mattina su Rai 1: l’autista Salvatore Russotto ha incontrato la famiglia del bambino. Il faccia a faccia è avvenuto a porte chiuse dopo le polemiche seguite all’episodio avvenuto sulla linea tra Vodo e San Vito di Cadore, nel Bellunese. Russotto, che è stato sospeso dalla ditta e non sta percependo lo stipendio, ha spiegato di aver voluto parlare direttamente con i genitori e ha raccontato: “Ho incontrato la famiglia, ci siamo stretti la mano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un bambino di 11 anni ha dovuto affrontare sei chilometri nella neve, dopo essere stato fatto scendere dall’autobus della linea 30 tra Calalzo e Cortina.

