Bimbo cardiopatico scomparso con i genitori | era seguito dai servizi sociali si teme la fuga all’estero

Un bambino cardiopatico è scomparso insieme ai genitori, in una zona della provincia di Varese. Il piccolo era seguito dai servizi sociali e ora si teme che possano aver tentato di portarlo all’estero. Le ricerche sono in corso, e tutte le forze dell’ordine stanno lavorando per ritrovarli il prima possibile. La comunità è in allerta, aspettando notizie che possano fare luce sulla vicenda.

Una vicenda nella vicina provincia di Varese che sta tenendo con il fiato sospeso istituzioni e servizi sociali. Un bambino di 8 anni, affetto da una grave patologia cardiaca, è scomparso insieme ai genitori da oltre un mese, facendo scattare un allarme che resta altissimo anche per le sue condizioni di salute. Con il minore risultano irreperibili anche la madre e il padre biologico. Una situazione particolarmente delicata, perché il bambino aveva già raccontato presunti episodi di maltrattamenti e la famiglia era seguita da tempo dai servizi sociali. La sua scomparsa ha quindi fatto emergere timori immediati, non solo per l’assenza improvvisa ma anche per la continuità delle cure mediche.🔗 Leggi su Quicomo.it

La polizia cerca un bambino di 8 anni scomparso insieme ai genitori a Varese.

Un bambino di 8 anni è sparito insieme ai genitori, dopo aver raccontato di aver subito violenze in casa.

