Bimbi a tavola studio | Mangiare senza aiuto favorisce sviluppo linguaggio

I bambini che imparano a mangiare da soli sviluppano meglio il linguaggio. È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi, che sottolinea come l’autonomia a tavola favorisca il loro sviluppo comunicativo. I ricercatori spiegano che questa fase aiuta i piccoli a rafforzare le capacità di espressione e comprensione.

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Mangiare in modo autonomo rappresenta una delle tappe evolutive più significative nel percorso di crescita di ogni bambino. Generalmente è un'abilità che viene acquisita entro il secondo anno e mezzo di vita e il suo esordio si può osservare quando il bambino inizia a esprimere curiosità verso il cibo e comincia a voler mangiare da solo, con le mani o con le posate. Le evidenze scientifiche più recenti suggeriscono che la partecipazione del bambino ai pasti in famiglia sin dall'inizio dello svezzamento, secondo il modello dell'alimentazione complementare a richiesta, possa giocare un ruolo importante in un ambito dello sviluppo solo apparentemente distante, quello della comunicazione e del linguaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

