Bill Murray morso due volte dalla marmotta di Ricomincio da capo | Non era addestrata era selvatica

Bill Murray ha vissuto un momento difficile sul set di Ricomincio da capo. L’attore racconta di essere stato morso due volte dalla marmotta durante le riprese del film del 1993. Murray spiega che l’animale non era addestrato, ma completamente selvatica, e questo ha reso la scena più complicata del previsto. La star di Ghostbusters ricorda ancora la tensione e l’imprevedibilità di quel giorno sul set.

La star di Ghostbusters ha raccontato la complicata esperienza con l'animale durante le riprese del film di Harold Ramis del 1993. Il 2 febbraio la marmotta Phil di Punxsutawney ha indicato, come ogni anno, la durata della stagione invernale per il 2026 ha segnalato altri sei mesi di gelo. Le gesta della marmotta Phil sono famose anche grazie al film di Harold Ramis del 1993, Ricomincio da capo. Protagonista è Bill Murray, un meteorologo sarcastico che viene inviato, del tutto controvoglia, nel piccolo paese della Pennsylvania per testimoniare l'evento, insieme alla producer della rete tv per cui lavora e al cameraman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

