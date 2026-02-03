Bff le rettifiche abbattono il titolo -44%

Giornata difficile per Bff Bank in Borsa. Il titolo ha perso il 44,2% dopo che l’amministratore delegato, Massimiliano Belingheri, si è dimesso e ha passato le deleghe a Giuseppe Sica, che ora ricoprirà il ruolo di direttore generale. Le azioni sono crollate, e la situazione ha sorpreso molti investitori.

Un capitombolo del 44,2% in Borsa. Giornata da incubo in Borsa per Bff Bank, dopo che l'amministratore delegato Massimiliano Belingheri (nella foto) si è dimesso passando le proprie deleghe a Giuseppe Sica, nominato direttore generale. Fatale è stato il taglio delle stime sull'utile passato per il 2026 da un'attesa di 240 milioni a un profitto netto rettificato a 160 milioni, mentre il 2025 si è concluso con un risultato di 150 milioni (+5% rispetto a un anno prima). A pesare anche la decisione di fare accantonamenti straordinari. Per il 2026 «continuiamo a vedere una buona crescita dei volumi in molte aree geografiche, inclusa l'Italia e, in particolare, vediamo un grande potenziale in Francia», ha detto il neo-nominato direttore generale Sica, nel corso di una conference call di aggiornamento al mercato dopo l'annuncio di un taglio dei target 2026.

