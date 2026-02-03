Berserk su YouTube un famoso animatore trasforma l' anime in una controfigura di Scooby-Doo

Un famoso animatore ha trasformato l’anime Berserk in una parodia che richiama Scooby-Doo, caricandola su YouTube. La clip sta spopolando online, spingendo i fan a commentare tra sorpresa e divertimento. La scena mostra come, con pochi tocchi, si possa cambiare completamente l’atmosfera di un’opera così intensa.

Quando si parla di Berserk, la leggerezza non è esattamente la prima parola che viene in mente. Eppure, grazie a una parodia diventata virale, l'universo creato da Kentaro Miura cambia tono, colori e ritmo. Una parodia su YouTube trasforma Berserk in un finto cartoon anni '90 in stile Scooby-Doo. Il progetto firmato da Solid jj gioca con l'immaginario della saga di Kentaro Miura, dimostrando come anche l'epica più oscura possa diventare cultura pop trasversale. Da dark fantasy a cartoon anni '90 Il 31 gennaio ha regalato ai fan di Berserk un esperimento tanto inaspettato quanto irresistibile. Sul canale YouTube Solid jj è apparso Saturday Morning Berserk, un corto animato che rilegge l'epopea di Guts e compagni come se fosse uscita direttamente dalla programmazione mattutina americana degli anni '90. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

