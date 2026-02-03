Benefit ai dipendenti di Ceplast Terni | cinquantacinquemila euro per oltre sessanta collaboratori

Ceplast di Terni ha deciso di regalare ai suoi dipendenti un bonus di 55 mila euro. L’azienda, specializzata in imballaggi biodegradabili, ha distribuito la cifra a oltre sessanta collaboratori. La scelta mira a migliorare il loro benessere e la qualità della vita sul posto di lavoro.

Ceplast, azienda ternana attiva nella produzione di imballaggi biodegradabili e compostabili per la grande distribuzione organizzata, nell'ambito delle iniziative di welfare previste dalla normativa vigente volte a migliorare il benessere e la qualità della vita dei propri dipendenti, ha.

