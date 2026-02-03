Belinda Simeoni è ufficialmente la nuova vicesindaca di Gallarate. Ha preso il posto con entusiasmo e promette di dedicare tutte le sue energie al bene della città. Durante la cerimonia, ha detto che metterà il suo impegno al servizio dei cittadini e delle attività produttive del Comune.

"Metterò il mio impegno al servizio della città", queste le prime parole di Belinda Simeoni che assume ufficialmente l’incarico di vicesindaca e assessore alle Attività produttive del Comune di Gallarate. La nomina è stata formalizzata nel primo pomeriggio di ieri a Palazzo Broletto e rende pienamente operative le deleghe che fino a martedì 27 gennaio erano attribuite a Rocco Longobardi, al quale l’incarico era stato revocato. Con la firma sugli atti si completa la ridefinizione dell’esecutivo comunale e si archivia una fase segnata da tensioni politiche all’interno della maggioranza. Il sindaco Andrea Cassani ha accompagnato il provvedimento con parole improntate alla solidità istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Belinda Simeoni è la nuova vicesindaca

