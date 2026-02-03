Beccari in conferenza | Questa tripletta mi aiuterà la dedico a mia mamma – VIDEO

Beccari si presenta in conferenza stampa e dedica la sua tripletta alla mamma. L’attaccante della Juventus Women spiega che il gol lo aiuterà a migliorare e si commuove ricordando la figura materna. La partita si è conclusa con una performance importante per lui, che ora guarda avanti con più fiducia.

di Mauro Munno Beccari in conferenza: «Questa tripletta mi aiuterà, la dedico a mia mamma». Le parole dell'attaccante della Juventus Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della tripletta realizzata con il Sassuolo. TRIPLETTA – « Importante segnare, mi mancava da un po' anche se nei mesi scorsi ho aiutato la squadra in altri modi. La mia prima tripletta mi fa piacere e penso mi aiuterà nei prossimi mesi a continuare così ed aiutare la squadra ». SEGNI PERCHE' TI SACRIFICHI MENO? – « La fase difensiva? Faccio cosa mi chiede il mister, se devo aiutare aiuto.

