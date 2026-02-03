Bce giovedì attesa nuova conferma ai tassi di interesse

Giovedì la Banca centrale europea annuncerà se confermerà i tassi di interesse attuali. I mercati sono in attesa di sapere se ci saranno novità dopo le riunioni di due giorni del Consiglio direttivo. La decisione potrebbe influenzare i costi di prestiti e investimenti nel prossimo futuro.

Roma, 3 feb. (askanews) – Fari dei mercati puntati sulla Banca centrale europea giovedì, al termine dei due giorni di riunioni del Consiglio direttivo. Alle 14 e 15 verranno annunciate le decisioni di politica monetaria. Con l'inflazione sempre vicina all'obiettivo del 2%, l'attesa dominante è che vengano nuovamente confermati i livelli dei tassi di interesse per l'area euro. Il principale riferimento, il tasso sui depositi, resterebbe così a sua volta al 2%. La Bce mantiene i livelli attuali dei tassi dallo scorso giugno. Domani una aggiunta rilevante al quadro complessivo sarà la stima preliminare sull'inflazione dell'area euro a gennaio, che verrà diffusa da Eurostat.

