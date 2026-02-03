La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere il tasso di interesse al 2%, confermando le attese del mercato. La decisione arriva prima dell’incontro ufficiale previsto per il 5 febbraio. Nessuna variazione, quindi, in attesa di ulteriori indicazioni sulla politica monetaria.

Il tasso d’interesse della Banca Europea Centrale (Bce) rimane fermo al 2%, come previsto dagli analisti e in attesa della riunione ufficiale del 5 febbraio. La decisione conferma l’approccio prudente della Banca Centrale europea, che ha deciso di non apportare ulteriori tagli alla politica monetaria, anche se l’economia italiana continua a mostrare segnali di debolezza. Il tasso di deposito è stato fissato al 2% per la quinta volta consecutiva, con un bilancio dei tassi invariato rispetto all’ultima riunione. Questo movimento, in linea con l’attesa del mercato, sembra garantire un andamento stabile della politica monetaria in un momento di incertezza economica e di tensione geopolitica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bce fissa tasso al 2%: il banco centrale italico si conferma in linea con le aspettative di mercato

Approfondimenti su Bce Italia

L’economia italiana accelera nei primi mesi del 2025.

Ultime notizie su Bce Italia

