Battuto il Benevento La Primavera ci crede

Questa sera l’Ascoli ha battuto il Benevento in trasferta, con un risultato di 3-1. I rossoblù hanno preso il comando già nel primo tempo e hanno mantenuto il vantaggio nel secondo, dimostrando determinazione e buona organizzazione. Il Benevento, invece, ha faticato a trovare il ritmo e ha subito le offensive degli avversari, con i cambi fatti in corsa dal mister Mandato che non sono bastati a cambiare le sorti della partita.

benevento 1 ascoli 3 BENEVENTO: Mandato (dal 1’ s.t. Suppa), Kwete, Nonga, Del Gaudio, Squillante, Formicola, Manuzzi (dal 36’ s.t. Milucci), Scalici (dal 11’ s.t. Grilli), Miranda (dal 11’ s.t Soprano), Giugliano, Borrelli (dal 36’ s.t. Paolini). Panchina: Tagliente, D’Ambrosio, Scarpitella. All. De Angelis: Rosa, Rama, Di Salvatore, Russo, Mbaye (dal 25’ s.t. Bruni), Di Teodoro, D’Agostino (dal 19’ s.t. Candido), Casillo (dal 19’ s.t. Angelino), Picca (dal 33’ s.t. Tassotti), De Witt (dal 33’ s.t. Vischia), Finotti. Panchina: Dente, Tocchi, Di Pierdomenico, Balducci, Ciafardini. All. Corsi Arbitro: Piciucco di Campobasso Marcatori: al 29’ rig. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battuto il Benevento. La Primavera ci crede Approfondimenti su Benevento Ascoli La primavera. Un gol e 4 legni. Battuto il Genoa. Baby viola in testa La Fiorentina Primavera ha battuto il Genoa per 1-0 al Viola Park, grazie a un gol di Atzeni. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Progetto rimonta: il Milan ci crede e ci prova” La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi approfondisce il progetto di rimonta del Milan, evidenziando la determinazione della squadra e le strategie adottate. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Benevento Ascoli Argomenti discussi: Battuto il Benevento. La Primavera ci crede; Serie B femminile, la Juve Trani torna al successo: Benevento battuto 54-48 - Trani; Benevento-Siracusa 3-2, streghe ancora in vetta dopo la vittoria di misura; Siracusa | Calcio serie C: il Siracusa perde di misura con il Benevento. Il Benevento non si ferma, Casarano battuto 3-0Decima vittoria su undici partite al Vigorito e settimo risultato utile di fila per i sanniti, ora primi da soli in attesa del Catania ... rainews.it Nuovo colpo in prospettiva per il Benevento: ecco Castaldi. Sarà girato in prestito alla NocerinaNon solo il possibile arrivo di Cristian De Falco, del quale avevamo parlato giorno fa. Non si ferma infatti il mercato del Benevento, che non guarda. tuttomercatoweb.com Diecimedia Catania. . Catania, continua “il pressing” sul Benevento! Al “Massimino” i rossazzurri hanno battuto anche il Cosenza, vincendo ancora una volta 2-0 grazie alle reti di Jimenez e Lunetta e mantenendosi in vetta alla classifica a pari punti con il B - facebook.com facebook

