Da oggi i giochi a premi di Mediaset cambiano volto. Gerry Scotti annuncia che i partecipanti riceveranno i soldi direttamente sul conto corrente, senza più premi in gettoni d’oro. La novità arriva dopo decenni e prevede pagamenti con bonifico e ritenuta d’acconto, eliminando così la vecchia prassi di premi simbolici.

Dal superamento dei gettoni d’oro all’incasso diretto in denaro: nei giochi a premi di Mediaset cambia una consuetudine che durava da decenni. A partire dal primo febbraio, La ruota della fortuna e, successivamente, anche Chi vuol essere milionario non assegneranno più le vincite attraverso i tradizionali gettoni d’oro, ma liquideranno i premi in “soldi reali”, applicando direttamente la ritenuta d’acconto. L’annuncio è arrivato dal conduttore Gerry Scotti, segnando una svolta significativa nel rapporto tra televisione, fisco e vincitori. Il primo a beneficiare della novità è stato Paolo, 19 anni, studente di ingegneria e campione de La ruota della fortuna, che ha conquistato un montepremi da 20mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Basta premi in gettoni d'oro, l'annuncio di Gerry Scotti: la tv paga con "soldi reali", bonifico e ritenuta d'acconto

Gerry Scotti annuncia che i premi del suo quiz non saranno più in gettoni d'oro, ma in denaro reale con ritenuta d'acconto.

Gerry Scotti interrompe l’uso dei premi in gettoni d’oro.

