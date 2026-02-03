Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino Segreti sotterranei della città vecchia

Sabato 7 febbraio alle 16.30, Bari apre le porte di S. Martino con un percorso speciale tra i segreti sotterranei della città vecchia. I visitatori potranno scendere sotto terra e scoprire le meraviglie nascoste di Bari, tra antiche cripte e passaggi segreti, in un viaggio tra passato e presente. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, vuole far conoscere un lato insolito e affascinante della città che spesso rimane nascosto agli occhi di chi cammina sulle sue strade.

Sabato 07 febbraio – ore 16.30Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino"Segreti sotterranei della città vecchia"Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino.

