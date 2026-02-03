Baratta Veltende artigianalità al potere Una lunga storia fatta di passione

La storica azienda di artigianato Baratta Veltende si distingue da decenni per il suo lavoro fatto a mano e la passione che mette in ogni pezzo. La famiglia dietro l’attività ha costruito una reputazione solida, basata su competenza e dedizione. Ancora oggi, l’artigianalità rimane il cuore del suo successo, portando avanti una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

Storicità, artigianalità, professionalità. Il tutto racchiuso in una parola chiave famiglia. Sono le basi su cui la Baratta Veltende ha fondato il suo lavoro e il suo successo. Da 66 anni a questa parte, tanto il tempo trascorso per arrivare alla quarta generazione. «Tutto iniziò nel 1960 con la creazione di guanti da lavoro per il cantiere di Marina di Carrara». Ariberto Bruzzi, direttore tecnico, Responsabile Settore Nautica dell'azienda di famiglia, inizia da qui. «Abbiamo cominciato con i guanti prima di ampliarci - sottolinea - ciò che ha permesso all'azienda di perdurare nel tempo è sicuramente la nostra artigianalità, al di là degli standard delle tende da sole, ogni pezzo per noi è unico».

