bandito salvo in extremis cane intrappolato per due giorni in una tana

Da lanazione.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due giorni intrappolato sotto terra, a otto metri di profondità, Bandito è stato salvato in extremis. Ora si coccola tra le braccia dei suoi padroni, Paolo e Tatiana, ma per lui sono state le ore più lunghe della sua vita.

Ora Bandito si gode le carezze dei suoi padroni, Paolo e Tatiana, ma ha passato sicuramente le peggiori 40 ore della sua vita, intrappolato sotto terra a otto metri di profondità, incapace di andare avanti o indietro. Bandito è un bel segugio maremmano di 8 anni, dal manto tigrato, protagonista suo malgrado di una storia che sottolinea ancora una volta la professionalità e l’abnegazione dei vigili del fuoco. L’animale infatti sabato scorso, durante una battuta al cinghiale nelle campagne di Polgeto, si era infilato nella tana di un istrice (un cunicolo stretto e profondo) rimanendo bloccato sotto terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Straordinario salvataggio ad Umbertide: segugio estratto vivo dopo due giorni intrappolato in una tana

Un segugio è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato in una tana per due giorni nelle campagne di Umbertide.

Rimasti intrappolati in una tana, messi in salvo tre cuccioli di cane

Ieri a Specchia è stato portato a termine un intervento di salvataggio per tre cuccioli di cane rimasti intrappolati in una vasta tana di volpe.

