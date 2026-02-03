Bandito salvo in extremis Cane intrappolato per due giorni in una tana

Dopo due giorni intrappolato sotto terra, a otto metri di profondità, Bandito è stato salvato in extremis. Ora si coccola tra le braccia dei suoi padroni, Paolo e Tatiana, ma per lui sono state le ore più lunghe della sua vita.

Ora Bandito si gode le carezze dei suoi padroni, Paolo e Tatiana, ma ha passato sicuramente le peggiori 40 ore della sua vita, intrappolato sotto terra a otto metri di profondità, incapace di andare avanti o indietro. Bandito è un bel segugio maremmano di 8 anni, dal manto tigrato, protagonista suo malgrado di una storia che sottolinea ancora una volta la professionalità e l’abnegazione dei vigili del fuoco. L’animale infatti sabato scorso, durante una battuta al cinghiale nelle campagne di Polgeto, si era infilato nella tana di un istrice (un cunicolo stretto e profondo) rimanendo bloccato sotto terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandito, salvo in extremis. Cane intrappolato per due giorni in una tana Approfondimenti su Bandito Cane Straordinario salvataggio ad Umbertide: segugio estratto vivo dopo due giorni intrappolato in una tana Un segugio è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato in una tana per due giorni nelle campagne di Umbertide. Rimasti intrappolati in una tana, messi in salvo tre cuccioli di cane Ieri a Specchia è stato portato a termine un intervento di salvataggio per tre cuccioli di cane rimasti intrappolati in una vasta tana di volpe. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bandito Cane Argomenti discussi: Bandito, salvo in extremis. Cane intrappolato per due giorni in una tana. Vasto, in Municipio altre quattro assunzioni Il comune di Vasto ha deciso di assumere altri quattro istruttori amministrativi, qualificati anche per le funzioni di “messi notificatori”, scorrendo la graduatoria del chiacchierato concorso bandito nel 2021. Le nuove as - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.