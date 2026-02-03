Bandito da Trieste condannato per furto in Kosovo arrestato in Italia

La polizia stradale di Trieste ha arrestato martedì un uomo kosovaro condannato in Kosovo per furto aggravato. Il cittadino, bandito dalla città, era stato cercato da tempo e ora si trova in manette. Gli agenti lo hanno fermato durante un controllo stradale, mettendo fine a una fuga che durava da diversi mesi.

Un cittadino kosovaro, condannato in Kosovo per furto aggravato e bandito da Trieste, è stato arrestato martedì 2 febbraio 2026 dalla polizia stradale di Trieste. L'uomo, che era già destinatario di un provvedimento di arresto internazionale, è stato individuato durante un controllo della polizia stradale sulla strada statale 202, nella serata del 12 gennaio. I controlli hanno portato all'accertamento che l'individuo era in possesso di un ordine di arresto per reato commesso nel paese d'origine, dove aveva scontato una pena residua di nove mesi di reclusione. Nello stesso tempo, era in vigore un'ordinanza del questore di Trieste che lo obbligava a lasciare il territorio europeo.

