Bancomat fatto esplodere a Ceccano | terzo colpo in pochi giorni

Nella notte, un altro bancomat è stato fatto esplodere a Ceccano. È il terzo colpo in pochi giorni nella zona. Un’esplosione improvvisa ha rotto il silenzio e i ladri sono fuggiti con il contante, lasciando dietro danni e paura. La polizia sta indagando per capire se si tratta di un gruppo speciale o di una serie di attacchi collegati.

Un'esplosione improvvisa ha squarciato il silenzio notturno, seguita da un furto da migliaia di euro. È quanto accaduto a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove una banda ha fatto saltare in aria un bancomat per impossessarsi del denaro custodito all'interno. Il bottino non è ancora stato quantificato, ma si tratta del terzo episodio in pochi giorni con lo stesso modus operandi. L'esplosione al Credito Cooperativo di Roma. I fatti risalgono alla notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio 2026, quando il gruppo ha preso di mira la filiale del Credito Cooperativo di Roma di Ceccano.

