Bambino scomparso da Varese insieme ai genitori allarme per il farmaco salvavita | Ne ha bisogno

Un bambino cardiopatico è scomparso con i genitori a Varese. Le autorità stanno cercando il piccolo, che ha bisogno di farmaci salvavita, in tutta fretta. Le ricerche sono estese anche oltre i confini italiani, perché il rischio è troppo alto. La famiglia è ormai da ore fuori controllo, mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per trovare il bambino il prima possibile.

Un bambino di 8 anni affetto da grave cardiopatia è scomparso in provincia di Varese insieme alla madre e al padre biologico dopo aver mancato visite e terapia con farmaci salvavita. Il Tribunale dei Minorenni di Milano aveva già limitato la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento in comunità. Carabinieri e Procura cercano la famiglia anche all’estero. Bambino scomparso senza farmaci salvavita Risulta scomparso da giorni nella provincia di Varese, insieme alla madre e al padre biologico, un bambino di 8 anni con gravi necessità terapeutiche a causa di una cardiopatia. Per lui sono in allarme servizi sociali, tribunale e forze dell’ordine: il piccolo ha urgente bisogno di un farmaco salvavita e ha mancato visite specialistiche all’ospedale Filippo Del Ponte. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bambino scomparso da Varese insieme ai genitori, allarme per il farmaco salvavita: "Ne ha bisogno" Approfondimenti su Varese ricerche Scomparso bimbo di 8 anni insieme ai genitori, l’allarme dei servizi sociali: “Ha bisogno di farmaci salvavita” Un bambino di 8 anni è sparito insieme ai genitori, dopo aver raccontato di aver subito violenze in casa. Allarme dell'associazione Autismo Abruzzo: "Farmaco salvavita introvabile, situazione gravissima" L’associazione Autismo Abruzzo denuncia che il farmaco Depakin Chrono 500 mg in granulato a rilascio modificato, fondamentale per il trattamento di molte persone con disabilità, è ancora introvabile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Varese ricerche Argomenti discussi: Lutto a Varese: è scomparso Giorgio de Wolf, architetto e storico esponente politico. Bambino di 8 anni scompare insieme ai genitori: «Ha bisogno di un farmaco salvavita». Le accuse di maltrattamenti e l'ipotesi fuga all'esteroC'è forte preoccupazione a Varese per un bambino di 8 anni sparito nel nulla dalla fine del 2025, insieme alla madre e al padre ... msn.com Varese, bimbo di 8 anni scomparso insieme ai genitori, l'allarme: «Ha bisogno con urgenza di un farmaco salvavita»Il piccolo in ospedale aveva raccontato di aver subito violenze da parte del padre. Il Tribunale dei Minori di Milano ha disposto l'affidamento ai servizi sociali, il timore di una fuga all'estero con ... milano.corriere.it Il timore che la famiglia dalla provincia di Varese sia tornata in Marocco. Le violenze del padre biologico, che non lo aveva mai riconisciuto. L'allarme dell'avvocata nominata curatore speciale del bambino - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.