Ballerina e truffa | ecco come si protegge da inganni su WhatsApp

A Piacenza, la truffa del concorso di danza sta colpendo i cittadini. I cybercriminali inviano messaggi falsi su WhatsApp, fingendo di offrire premi o opportunità legate al mondo della danza. Le vittime vengono ingannate e spesso perdono soldi o vedono clonati i loro account. Le forze dell’ordine avvertono di stare attenti a messaggi sospetti e di non condividere dati personali.

Un nuovo tipo di truffa su WhatsApp sta prendendo piede a Piacenza: si tratta di una "truffa del concorso di danza", in cui i cybercriminali sfruttano messaggi falsi per rubare denaro e clonare gli account. La vittima riceve un messaggio con una foto di una ballerina e un invito a votare per vincere un premio. Il messaggio, proveniente da un numero salvato in rubrica, contiene un QR code che, una volta cliccato, permette ai truffatori di accedere all'account WhatsApp della donna. Una volta ottenuto il controllo, i criminali inviano un messaggio urgente a tutti i contatti della rubrica, fingendo di avere un problema e chiedendo denaro.

Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp.

