Bagnolini senza concorrenti A lui il torneo del circolo Ronconi

Daniel Bagnolini conquista il torneo del Circolo Ronconi a Cesena. L’atleta cervese ha dominato in finale contro Edoardo Betti e si è portato a casa il titolo, vincendo senza grandi difficoltà. La vittoria conferma il suo stato di forma e la sua supremazia nel circuito nazionale.

Daniel Bagnolini trionfa a Cesena. L'atleta cervese travolge in finale Edoardo Betti e si aggiudica da protagonista il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cesena, abbinato al trofeo 'Agenzia d'Affari Cesena e Cesenatico' dotato di 1.500 euro di montepremi. L'atto finale dell'evento cesenate è andato in scena domenica sera davanti a una bella cornice di pubblico. E' stata una finale decisamente a senso unico, con un unico protagonista, solo in avvio c'è stato un minimo di equilibrio, poi però Bagnolini ha strappato il servizio al terzo game e da lì in avanti è iniziata una cavalcata solitaria e vincente per il 2.

