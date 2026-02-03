Bagnacavallo in un bicchiere | mille persone partecipano alla prima edizione dell’evento sul paese in miniatura
Oltre mille persone hanno preso parte alla prima edizione di “Bagnacavallo in un bicchiere”, un evento che ha trasformato il viale Baracca in un grande villaggio enogastronomico. I visitatori hanno potuto esplorare, assaggiare e condividere specialità locali in un’atmosfera vivace e coinvolgente. L’iniziativa, promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” con il sostegno del Comune, ha riscosso grande successo, segnando un debutto positivo per questa nuova tradizione.
Un’esperienza enogastronomica unica si è svolta al viale Baracca a Bagnacavallo, con l’apertura della prima edizione di “Bagnacavallo in un bicchiere – Esplora, assaggia, condividi”, un evento promosso dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’iniziativa, tenutasi sabato 31 e domenica 1° febbraio 2026, ha riunito circa mille persone nel vecchio mercato coperto, trasformato in un percorso di degustazioni, sapori locali e scoperte culturali. L’obiettivo era presentare l’offerta enologica e gastronomica del territorio, con una selezione di oltre quaranta cantine italiane e internazionali, oltre 200 etichette provenienti da undici regioni italiane e tre paesi europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Bagnacavallo in un bicchiere
’Bagnacavallo in un bicchiere’. Mille partecipanti alla prima edizione
I cittadini di Bagnacavallo hanno invaso il centro storico con un evento che ha richiamato oltre mille persone.
“Bagnacavallo in un bicchiere”: il vino protagonista in due giorni di degustazioni
Ultime notizie su Bagnacavallo in un bicchiere
Argomenti discussi: Bagnacavallo in un bicchiere: esplora, assaggia e condividi; Bagnacavallo in un bicchiere: mille partecipanti alla prima edizione; ’Bagnacavallo in un bicchiere’. Mille partecipanti alla prima edizione; In mille alla prima edizione di Bagnacavallo nel Bicchiere la soddisfazione degli organizzatori.
’Bagnacavallo in un bicchiere’. Mille partecipanti alla prima edizioneProfumi di vino e sapori locali hanno invaso l’ex mercato coperto di via Baracca a Bagnacavallo, trasformando il cuore della città in un percorso di gusto e scoperta. Sabato 31 e domenica si è svolta ... ilrestodelcarlino.it
«In mille alla prima edizione di Bagnacavallo nel Bicchiere» la soddisfazione degli organizzatoriL'iniziativa dedicata all'enogastronomia ha raccolto oltre 40 cantine, grazie all'impegno della rete di commercianti locali e del comune ... ravennaedintorni.it
BAGNACAVALLO IN UN BICCHIERE Aprirà al pubblico sabato 31 gennaio alle 10 presso l’ex mercato coperto di via Baracca “Bagnacavallo in un Bicchiere – Esplora, assaggia, condividi”, iniziativa frutto della sinergia tra la rete di imprese Bagnacavallo FA - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.