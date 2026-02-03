Oltre mille persone hanno preso parte alla prima edizione di “Bagnacavallo in un bicchiere”, un evento che ha trasformato il viale Baracca in un grande villaggio enogastronomico. I visitatori hanno potuto esplorare, assaggiare e condividere specialità locali in un’atmosfera vivace e coinvolgente. L’iniziativa, promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” con il sostegno del Comune, ha riscosso grande successo, segnando un debutto positivo per questa nuova tradizione.

Un’esperienza enogastronomica unica si è svolta al viale Baracca a Bagnacavallo, con l’apertura della prima edizione di “Bagnacavallo in un bicchiere – Esplora, assaggia, condividi”, un evento promosso dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’iniziativa, tenutasi sabato 31 e domenica 1° febbraio 2026, ha riunito circa mille persone nel vecchio mercato coperto, trasformato in un percorso di degustazioni, sapori locali e scoperte culturali. L’obiettivo era presentare l’offerta enologica e gastronomica del territorio, con una selezione di oltre quaranta cantine italiane e internazionali, oltre 200 etichette provenienti da undici regioni italiane e tre paesi europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnacavallo in un bicchiere”: mille persone partecipano alla prima edizione dell’evento sul paese in miniatura

Approfondimenti su Bagnacavallo in un bicchiere

I cittadini di Bagnacavallo hanno invaso il centro storico con un evento che ha richiamato oltre mille persone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bagnacavallo in un bicchiere

Argomenti discussi: Bagnacavallo in un bicchiere: esplora, assaggia e condividi; Bagnacavallo in un bicchiere: mille partecipanti alla prima edizione; ’Bagnacavallo in un bicchiere’. Mille partecipanti alla prima edizione; In mille alla prima edizione di Bagnacavallo nel Bicchiere la soddisfazione degli organizzatori.

’Bagnacavallo in un bicchiere’. Mille partecipanti alla prima edizioneProfumi di vino e sapori locali hanno invaso l’ex mercato coperto di via Baracca a Bagnacavallo, trasformando il cuore della città in un percorso di gusto e scoperta. Sabato 31 e domenica si è svolta ... ilrestodelcarlino.it

«In mille alla prima edizione di Bagnacavallo nel Bicchiere» la soddisfazione degli organizzatoriL'iniziativa dedicata all'enogastronomia ha raccolto oltre 40 cantine, grazie all'impegno della rete di commercianti locali e del comune ... ravennaedintorni.it

BAGNACAVALLO IN UN BICCHIERE Aprirà al pubblico sabato 31 gennaio alle 10 presso l’ex mercato coperto di via Baracca “Bagnacavallo in un Bicchiere – Esplora, assaggia, condividi”, iniziativa frutto della sinergia tra la rete di imprese Bagnacavallo FA - facebook.com facebook