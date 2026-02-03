Babaganoush | la crema mediorientale dal gusto affumicato

Un antipasto di origine mediorientale sta facendo parlare di sé nelle cucine italiane. Si tratta del Babaganoush, una crema a base di melanzane affumicate che conquista con il suo sapore intenso e vellutato. Per prepararla, si usano melanzane affumicate e una dadocrema vegetale, rendendo il piatto ancora più ricco e gustoso. È perfetta per chi cerca un antipasto diverso dal solito e vuole portare un tocco di Medio Oriente sulla tavola.

Ricetta del Babaganoush: crema di melanzane affumicate. Un antipasto vellutato e ricco di sapore. Vellutato, intenso, profondamente aromatico: il Babaganoush è una delle creme più iconiche della cucina mediorientale, un piatto che conquista per la sua semplicità e per il carattere deciso delle melanzane affumicate. È proprio l'affumicatura a regalare quelle note avvolgenti e leggermente affumicate che lo rendono unico, perfetto da servire come antipasto, da spalmare sul pane caldo o come accompagnamento raffinato a piatti di carne e verdure.

Babaganoush -Ingredienti: 2 melanzane grandi 2 cucchiai di tahina (crema di sesamo) 1 spicchio d'aglio Succo di 1 limone 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva Sale q.b. Pepe nero q.b. Prezzemolo fresco tritato (per decorare) Semi di sesamo o un pizzic

