Azienda Peloritani Servizi Sociali i sindacati ricevuti dal sindaco

Il sindaco ha incontrato i rappresentanti di Peloritani Servizi Sociali. L’obiettivo è trovare un percorso che tuteli i lavoratori coinvolti nei servizi Asacom, Trasporto e Assistenza Igienico-Personale. L’amministrazione vuole garantire che queste figure possano continuare a operare senza rischi, seguendo l’esempio di quanto avvenuto con Messina Social City.

"Individuare un percorso che, analogamente a quanto avvenuto per la Messina Social City,consenta la tutela di tutti i lavoratori attualmente impiegati nei servizi Asacom, Trasporto,Assistenza Igienico personale e avere garanzie, da parte dell'Amministrazione, che ciò siapossibile".

