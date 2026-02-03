Azienda Peloritani Servizi Sociali i sindacati ricevuti dal sindaco

Il sindaco ha incontrato i rappresentanti dei sindacati di Peloritani Servizi Sociali. Al centro del colloquio, la tutela dei lavoratori impiegati nei servizi come Asacom, Trasporto e Assistenza Igienico personale. L’obiettivo è trovare un percorso che garantisca loro stabilità, come già avvenuto con la Messina Social City. L’amministrazione si impegna a fare il possibile per tutelare tutti gli operatori coinvolti.

"Individuare un percorso che, analogamente a quanto avvenuto per la Messina Social City,consenta la tutela di tutti i lavoratori attualmente impiegati nei servizi Asacom, Trasporto,Assistenza Igienico personale e avere garanzie, da parte dell'Amministrazione, che ciò siapossibile". Questa la posizione espressa dalla Fp Cgil nel corso dell'incontro a Palazzo dei Leoni con il sindaco metropolitano. Per il sindacato, il mantenimento dei livelli occupazionali degli oltre 800 dipendenti che, ormai da anni, lavorano in appalto nei servizi della Città Metropolitana, rappresenta un punto imprescindibile rispetto al quale non si possono fare passi indietro.

