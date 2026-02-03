Avvocato di difesa 4

Mickey Haller torna in azione nella quarta stagione ispirata al romanzo di Michael Connelly. L’avvocato si trova di fronte al caso più complicato della sua carriera e lavora senza sosta, cercando di dimostrare l’innocenza del suo cliente. La serie riprende le avventure del personaggio protagonista, interpretato da Manuel Garcia Rulfo, e promette colpi di scena e tensione fino all’ultimo minuto.

Il quarto capitolo del legal drama ispirato ai romanzi di Michael Connelly sulla storia dell'avvocato Mickey Haller a Los Angeles Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la quarta stagione è l'adattamento di "La legge dell'innocenza", sesto romanzo della serie, in cui il protagonista Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) affronta il caso più difficile della sua carriera e deve lavorare senza tregua con il suo team per dimostrare la propria innocenza nell'omicidio dell'ex cliente Sam Scales. Per scagionarlo, devono indagare sull'ultima truffa di Sam, finendo per scontrarsi con l'ufficio del procuratore distrettuale, l'FBI e i fantasmi del passato di Mickey.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Michael Connelly Avvocato di difesa 4: è uscito il trailer ufficiale È stato pubblicato il trailer ufficiale di “Avvocato di difesa 4”, il legal drama ispirato ai romanzi di Michael Connelly. Avvocato di difesa 4: sappiamo quando esce su Netflix Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Parte 4 O Poder e a Lei Ultime notizie su Michael Connelly Argomenti discussi: Avvocato di difesa continua: Netflix ordina la stagione 5 prima dell’uscita della quarta; Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana; Avvocato di Difesa, ci sono incredibili notizie per la serie Netflix; Netflix, le serie Tv di febbraio 2026: il ruolo più atteso di Luca Argentero (altro che Doc 4). Manuel Garcia-Rulfo torna protagonista Netflix ha confermato che la serie Avvocato di difesa tornerà con la quarta stagione, in arrivo…Manuel Garcia-Rulfo torna protagonista Netflix ha confermato che la serie Avvocato di difesa tornerà con la quarta stagione, in arrivo il 5 febbraio ... ciakgeneration.it Avvocato di difesa continua: Netflix ordina la stagione 5 prima dell’uscita della quartaLa serie tv creata da David E. Kelley tornerà il 5 febbraio ma proseguirà anche oltre il quarto ciclo di episodi con Manuel Garcia-Rulfo. movieplayer.it Sarebbero stati cinque i banditi che hanno assaltato la casa dell'avvocato Piero Melani Graverini, molto noto in città per essere stato il difensore dell'artigiano che sparò al vicino per legittima difesa e anche, di recente, indicato tra i papabili per la candidatura a - facebook.com facebook Assume la difesa del presidente Maduro avvocato che ha rappresentato Julian Assange Barry Pollack ha più di 30 anni di esperienza in casi penali complessi e molti altri reati, alcuni dei quali di estrema rilevanza politica e mediatica x.com

