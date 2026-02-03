Avengers | Doomsday i Russo cancellano un video sulle teorie dei fan perché rivelava troppo ?

I fratelli Russo hanno rimosso improvvisamente il video sulle teorie dei fan, lasciando molti senza spiegazioni. La lavagna online, che raccoglieva ipotesi e supposizioni prima dell’uscita del film, è sparita senza preavviso, sollevando sospetti tra gli appassionati. Sembrava uno spazio aperto e condiviso, ma ora tutto è scomparso, come se volessero nascondere qualcosa.

La lavagna delle teorie dei fan è sparita rapidamente dal sito web dei fratelli Russo forse perché si è rivelata particolarmente spoilerosa? In attesa dell'uscita di Avengers: Doomsday i fratelli Russo hanno generosamente offerto ai fan uno spazio in evoluzione in cui raccogliere le loro teorie, una vera e propria lavagna, per poi cancellarlo rapidamente con una mossa sospetta. Descritta come uno "spazio in evoluzione" dagli stessi registi, la Avengers: Doomsday Theory Board ha fatto la sua apparizione sul sito web della società dei Russo, AGBO, il 31 gennaio. La descrizione spiega: "Le vostre teorie su Avengers: Doomsday appartengono a questo spazio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

