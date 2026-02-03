Avellino Parastasi Kitsch | il mito smascherato va in scena ad Avellino

Questa sera ad Avellino va in scena “Parastasi Kitsch”, uno spettacolo teatrale che promette di sorprendere il pubblico. È il risultato di un lavoro curato dal Cantiere Teatrale Flegreo En Art, pronto a portare in scena un mito smascherato. L’appuntamento è alle 19 di sabato 21 febbraio, e gli spettatori sono già in fila per scoprire cosa riserva questa rappresentazione.

Parastasi Kitsch, spettacolo teatrale a cura di Cantiere Teatrale Flegreo En Art, in scena sabato 21 febbraio alle ore 19.00 e domenica 22 febbraio alle ore 18.30 presso il Libero Spazio d'Arte di via Partenio. L'evento rappresenta il quinto appuntamento della rassegna FATTI D'ARTE. Attraverso una scrittura tagliente e visionaria, Parastasi Kitsch mette in scena due archetipi ridotti a caricature farsesche, intrappolati in un rituale che si ripete da secoli: profezie costruite, sacralità di cartone, verità confezionate su misura. Il mito si sgretola e diventa mercato, mentre il sacro si trasforma in un gioco condiviso, necessario solo perché "funzioni".

