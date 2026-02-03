Avellino e hinterland controlli rafforzati dei Carabinieri | denunce sequestri e sanzioni

Questa mattina i Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli nel territorio, con una serie di operazioni mirate. Sono stati effettuati posti di blocco, perquisizioni e sequestri di droga, oltre a denunce per ricettazione, armi e guida sotto l’effetto di alcol. L’obiettivo è mantenere alta la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità.

Operazione ad ampio raggio nel capoluogo irpino: unità speciali, posti di blocco, perquisizioni, sequestri di droga e denunce per ricettazione, armi e guida in stato di ebbrezza. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno potenziato i controlli nel capoluogo e nell’hinterland, in linea con le direttive del prefetto Rossana Riflesso. Le verifiche, sia diurne che notturne, puntano a prevenire i reati, contrastare i furti e garantire interventi rapidi nelle situazioni di emergenza. Pattuglie, posti di blocco e unità speciali del C.I.O. in campo. I servizi hanno previsto posti di controllo, posti di blocco, pattugliamenti sulle principali arterie e la vigilanza nelle zone ritenute più sensibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri intensificano i controlli nel capoluogo irpino e nell’hinterland con l’ausilio di unità specialiNegli ultimi giorni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento ai comuni rientranti nella giu ... irpinianews.it

Sequestri di armi e droga, controlli a tappeto dei carabinieri tra Avellino e HinterlandSequestri di droga, segnalazioni alla prefettura di abituali consumatori, denunce per ricettazione e sequestro di armi. Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli ... corriereirpinia.it